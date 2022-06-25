Григория Лепса заподозрили в пересадке волос после возвращения из Италии

Певец впервые появился на публике после отпуска. Он удивил журналистом своим видом. Григорий Лепс рассказал, что на самом деле случилось.
Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: пресс-служба

Григорий Лепс является одним из самых популярных певцов на отечественной эстраде. В прошлом году он развелся со своей второй женой, прожив с ней 20 лет.

Она успела подарить ему троих детей: Еву, Николь и Вано. От первого брака у него есть дочка Инга, которая недавно вышла замуж. Примечательно, что свой день рождения в этом году артист отметил за границей. 

Лепс провел время в Италии, где исполнил обещание, которое дал сам себе. Певец пробежал 60 километров. И это при том, что ему исполнилось 59 лет. Примечательно, что накануне он вернулся в России.

Артист посетил фестиваль «Русского радио». Там на красной дорожке он предстал в длинном пальто и алом галстуке. Бандана дополняла его образ, но не скрыла мощный затылок звезды. 

Григорий Лепс. Фото: пресс-служба

Журналисты заметили на его коже красные точки и заподозрили, что Лепс сделал пересадку волос в Италии. 

«Конечно! Буду Аполлон! У меня там голова болит сильно. Говорю, была драка! Их было пятеро», – заявил артист. 

Однако его продолжили расспрашивать про пересадку. Григорий решил ответить уклончиво. 

«Новая, да. Такая шевелюра была! Эх, молодость!» – посетовал он. 

«Снова кудрявая будет?» – не унимались журналисты. 

«Откуда я знаю! Какая вырастет», – сказал Лепс. 

«А где делали?» – уточнили у него.

«Что делал? Да ничего я не делал! Драка была!» – рассмеялся он. 

Григорий также признался, что ему жалко, что на днях умер Юрий Шатунов. О считает, что на нашей эстраде подобных артистов нет. 

А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.

Смотрите также:

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  