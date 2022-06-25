Григория Лепса заподозрили в пересадке волос после возвращения из Италии

Григорий Лепс является одним из самых популярных певцов на отечественной эстраде. В прошлом году он развелся со своей второй женой, прожив с ней 20 лет.

Она успела подарить ему троих детей: Еву, Николь и Вано. От первого брака у него есть дочка Инга, которая недавно вышла замуж. Примечательно, что свой день рождения в этом году артист отметил за границей.