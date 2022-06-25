Григория Лепса заподозрили в пересадке волос после возвращения из Италии

Григорий Лепс является одним из самых популярных певцов на отечественной эстраде. В прошлом году он развелся со своей второй женой, прожив с ней 20 лет.
Она успела подарить ему троих детей: Еву, Николь и Вано. От первого брака у него есть дочка Инга, которая недавно вышла замуж. Примечательно, что свой день рождения в этом году артист отметил за границей.
Лепс провел время в Италии, где исполнил обещание, которое дал сам себе. Певец пробежал 60 километров. И это при том, что ему исполнилось 59 лет. Примечательно, что накануне он вернулся в России.
Артист посетил фестиваль «Русского радио». Там на красной дорожке он предстал в длинном пальто и алом галстуке. Бандана дополняла его образ, но не скрыла мощный затылок звезды.
Григорий Лепс. Фото: пресс-служба
Журналисты заметили на его коже красные точки и заподозрили, что Лепс сделал пересадку волос в Италии.
«Конечно! Буду Аполлон! У меня там голова болит сильно. Говорю, была драка! Их было пятеро», – заявил артист.
Однако его продолжили расспрашивать про пересадку. Григорий решил ответить уклончиво.
«Новая, да. Такая шевелюра была! Эх, молодость!» – посетовал он.
«Снова кудрявая будет?» – не унимались журналисты.
«Откуда я знаю! Какая вырастет», – сказал Лепс.
«А где делали?» – уточнили у него.
«Что делал? Да ничего я не делал! Драка была!» – рассмеялся он.
Григорий также признался, что ему жалко, что на днях умер Юрий Шатунов. О считает, что на нашей эстраде подобных артистов нет.
А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.