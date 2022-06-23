«Пока человек в пути - у него есть надежда»: Лепс прошел 60 километров за 8 часов

Певец Григорий Лепс в «Телеграм» рассказал, что поставил свой личный рекорд к юбилею. Он прошел по прямой 60 километров за восемь часов 17 минут.
«Я иду свои 60 километров. Как и обещал самому себе и всем вам. Это просто такое самоутверждение. Сказал пройду и прошел. К своему 60-летию. Чтобы было интересно. Смогу ли я? Смогу. Я парень крепкий. Всем остальным желаю добра и удачи. Поэтому ребята все время вперед и ни шагу назад, а то будет худо. Удачи».
После финиша Григорий Лепс передал эстафету бойцу смешанного стиля Коннору Макгрегору и актеру Мэттью МакКонахи. «Всем счастья и здоровья! Занимайтесь физкультурой! Пока человек в пути - у него всегда есть надежда», - заявил Григорий Лепс.
Напомним, что Григорий Лепс в этом году будет отмечать юбилей. Это случится уже 16 июля.
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