«Пока человек в пути - у него есть надежда»: Лепс прошел 60 километров за 8 часов

«Я иду свои 60 километров. Как и обещал самому себе и всем вам. Это просто такое самоутверждение. Сказал пройду и прошел. К своему 60-летию. Чтобы было интересно. Смогу ли я? Смогу. Я парень крепкий. Всем остальным желаю добра и удачи. Поэтому ребята все время вперед и ни шагу назад, а то будет худо. Удачи».