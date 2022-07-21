«Голые ляжки бабки»: Миро пристыдила Успенскую за откровенные наряды

Любовь Успенская любит подчеркивать свою фигуру соблазнительными нарядами, из-за чего частенько сталкивается с критикой. На этот раз 68-летнюю певицу разнесла Лена Миро.

«Зачем оголяться на публике, демонстрируя свою давно живущую плоть? Голые ляжки бабки выглядят, мягко говоря, не очень», — написала блогерша на своем сайте lena-miro.ru.

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Миро призвала Успенскую выбирать более скромные образы с одеждой, прикрывающей тело, чтобы не вызывать у публики «желания покрутить пальцем у виска».

«У всего, кроме бессмертных произведений искусства, есть срок годности», — подытожила Лена.

Напомним, Миро часто высмеивает представителей отечественного шоу-бизнеса. Впрочем, иногда она и хвалит их.

Недавно акула пера восхитилась Оксаной Самойловой, которая стала популярной блогершей, родила четверых детей и купила роскошный дом.