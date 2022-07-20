«Прет к своим целям и достигает»: как Самойлова из простой жены рэпера стала бизнесвумен и хозяйкой огромного дома

Блогер Лена Миро после новостей о покупке Оксаной Самойловой огромного дома за 170 миллионов рублей с лифтом размером с однушку решила сравнить ее жизненную позицию с Аленой Шишковой.
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И в рассуждениях акулы пера первенство в этой битве возлюбленных рэперов все-таки получает Самойлова. Миро заметила, что обе модели имели одинаковый старт — союз с музыкантами. Причем Тимати, экс-избранник Алены, был более успешным, чем Джиган. И что дамы имеют в итоге?
По мнению Миро, Шишкова осталась в скромной квартирке под влиянием матери бывшего возлюбленного, которая взяла воспитание ее дочери полностью на себя.
А вот Самойлова грамотно воспользовалась ситуацией: родила 4 детей, которые всегда при ней, раскрутила свои блоги, линию косметики, а теперь вот и роскошный дом купила.
«Где при этом Джиган? Да фиг его знает. Это и неважно. Важно то, что несмотря ни на что Самойлова прет к своим целям и их достигает», — написала в ЖЖ Миро.