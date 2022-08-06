Гнать ее поганой метлой! О Вайкуле высказался Соседов

Сергей Соседов высказал мнение, что если бы Лайму Вайкуле перестали приглашать на российские площадки и единственным ее слушателем стал родной латвийский зритель, то ей вряд ли бы удалось зарабатывать сотни миллионов рублей, как сейчас.

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Музыкальный критик убежден, что артистка не представляет интереса для иностранной публики и прекрасно это понимает.

«Она говорит, что европейская артистка, но в Европе тоже не нужна никому, кроме разве что русских диаспор. Поэтому я бы ее гнал отсюда поганой метлой», — заявил он в интервью «Телепрограмме».

Ранее Сергей Соседов вступил в полемику с актрисой Марией Шукшиной, раскритиковавшей его программу «За гранью». Музыкальный критик посоветовал звезде обратить внимание на себя, а не порицать людей, по разным причинам оказавшимся в тяжелых социальных условиях.