Сафронов, Соседов, Проклова и Боня высказались о поступке Лаймы Вайкуле, развернувшей украинский флаг

По словам Никаса Сафронова, некоторые поступки артистов можно назвать пиаром. И они идут на них только для того, чтобы привлечь к себе внимание, при этом не разбираясь в мировой политической повестке.

«Люди искусства не должны входить в политику, не стоит делать на этом себе пиар, как это постоянно делает Мадонна. То у певицы где-то в Арабских Эмиратах упала лямка от лифчика и обнажила ее грудь, то она выступила в майке с надписью Pussy Riot. Это дешевая акция, привлекающая к себе внимание обывателя. Если человек по настоящему талантлив, то он должен проявлять свой талант через творчество, а не заниматься дешевыми выходками. - поясняет Никас Сафронов.

Конечно, если мы говорим о позиции человека, гражданина своей страны, то здесь может быть другая история. Когда случилось ГКЧП, Ростропович прилетел из Парижа, попросил автомат и пошел защищать свободу. То же самое делал в свое время и Сергей Васильевич Рахманинов. Он собирали деньги на войну против фашизма.

И этим они показывали, что остаются вместе со своей родиной, независимо от политических разногласий с ней. Из истории мы знаем, что многие деятели искусств и не только, вспомним хотя бы Сикорского, который создал вертолет, эмигрировали за рубеж, но никогда не очерняли свой народ, а занимались своим творчеством, которое также прославляло русскую культуру и ее народ.

Сегодня некоторые актеры, музыканты спекулируют на чужих исторических моментах, это неправильно и необъективно. Анджелина Джоли несколько лет назад сделала фильм про Югославию, где сербы выглядят варварами, а те, с кем они воевали, выглядят жертвами. Хотя она там была только один раз во время съемок и всю информацию почерпнула из американских СМИ.

Если бы та же Анджелина Джоли жила бы в Югославии, наверное, она бы по-другому смотрела на то, кто кого убивает.

- А что вы думаете о поступке Лаймы Вайкуле?

- Вайкуле живет в Латвии. Вот пусть и занимается латвийскими проблемами. Тем более, что их там предостаточно. Сложные отношения к русскому населению, уничтожение военных памятников героям-освободителям от фашизма.

Тем более она состоялась в советские годы, выступает по всей огромной стране, которая и дала ей такую известность. Я считаю, что ее осуждают сегодня справедливо. И не потому, что кто-то "за" или "против".

Люди большого искусства не должны делать того, в чем они плохо разбираются: а именно в политике. Лайма Вайкуле относится к очень известным популярным артистам. Она все равно является советской певицей. И тем, кем она стала - это благодаря России.

Я считаю, что нельзя пиарить себя на трагедии других народов. Сейчас есть большие проблемы во взаимоотношениях между нашими странами, имеющие политические, экономические, культурные, ментальные и другие корни и аспекты. Чтобы что-то внятное говорить об этих проблемах, нужно быть специалистом хотя бы в одной из обозначенных мною областей.

Но человек искусства склонен действовать импульсивно, поддаваясь эмоциональному порыву, не очень рефлексируя ни сами действия, ни их последствия. На юридическом языке это называется невменяемостью, что, будучи подтверждено экспертизой, выводит человека из-под ответственности.

Фрейд говорил, что мысли чувства человека можно уподобить всаднику и лошади и добавлял, что лошадь несет куда хочет, но делает это так умно, что всаднику кажется, что он ею управляет. Иными словами, нами часто управляют чувства, но мы готовы рационально объяснить, что так оно и было правильно.

Как представляется, мы должны к такого рода поступкам подходить взвешенно и оценивать их со скидкой на специфику профессиональной деятельности человека.

Люди сейчас страдают с обеих сторон, и Лайма не должна сплеча вершить свой суд. Она должна быть объективна, а я этого не вижу.

В итоге получается дешевый пиар, на котором Вайкуле пытается сделать себе имя. Она уже вошла в серьезный возраст, утрачено многое, что принесло ей в свое время известность (стиль, голос, новый репертуар), и она явно пытается использовать бренд своего имени, заработанного в Советском Союзе, в контексте творимой здесь и сейчас какой-то политической акции, что, на мой взгляд, неправильно.

Сергей Соседов: «Лайма не оценила любви России к ней»