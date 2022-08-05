Сафронов, Соседов, Проклова и Боня высказались о поступке Лаймы Вайкуле, развернувшей украинский флаг

В Сети продолжают обсуждать поступок певицы Лаймы Вайкуле, которая во время своего выступления в Литве подняла украинский флаг. Российские поклонники артистки восприняли этот ее порыв чуть ли не как предательство. Они возмутились, что певица много лет была любима зрителями России, но, похоже забыла про этот факт.
Тем не менее, Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать деньги в нашей стране. Так, по информации издания «Комсомольская правда», за прошлый год артистка заработала 390 миллионов рублей. Фирма, которой владеет певица напополам со своим партнером, занимается продажей косметики, аксессуаров, мебели для салонов красоты и помогает клиентам в создании личного бренда. Поэтому, судя по количеству бизнесов, итоговая сумма имеет вполне понятное происхождение.
Только вот праве ли поклонники Лаймы Вайкуле таить на нее обиду за такой перфоманс с флагом Украины? И как можно объяснить тот факт, что сердце певицы принадлежит Незалежной, но большие гонорары она получает в России? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к художнику Никасу Сафронову, музыкальному критику Сергею Соседову, актрисе Елене Прокловой и светской львице Виктории Боне.
Никас Сафронов: «Лайму Вайкуле осуждают справедливо»
Никас Сафронов. Фото: Виктор Гусейнов/ КП
По словам Никаса Сафронова, некоторые поступки артистов можно назвать пиаром. И они идут на них только для того, чтобы привлечь к себе внимание, при этом не разбираясь в мировой политической повестке.
«Люди искусства не должны входить в политику, не стоит делать на этом себе пиар, как это постоянно делает Мадонна. То у певицы где-то в Арабских Эмиратах упала лямка от лифчика и обнажила ее грудь, то она выступила в майке с надписью Pussy Riot. Это дешевая акция, привлекающая к себе внимание обывателя. Если человек по настоящему талантлив, то он должен проявлять свой талант через творчество, а не заниматься дешевыми выходками. - поясняет Никас Сафронов.
Конечно, если мы говорим о позиции человека, гражданина своей страны, то здесь может быть другая история. Когда случилось ГКЧП, Ростропович прилетел из Парижа, попросил автомат и пошел защищать свободу. То же самое делал в свое время и Сергей Васильевич Рахманинов. Он собирали деньги на войну против фашизма.
И этим они показывали, что остаются вместе со своей родиной, независимо от политических разногласий с ней. Из истории мы знаем, что многие деятели искусств и не только, вспомним хотя бы Сикорского, который создал вертолет, эмигрировали за рубеж, но никогда не очерняли свой народ, а занимались своим творчеством, которое также прославляло русскую культуру и ее народ.
Сегодня некоторые актеры, музыканты спекулируют на чужих исторических моментах, это неправильно и необъективно. Анджелина Джоли несколько лет назад сделала фильм про Югославию, где сербы выглядят варварами, а те, с кем они воевали, выглядят жертвами. Хотя она там была только один раз во время съемок и всю информацию почерпнула из американских СМИ.
Если бы та же Анджелина Джоли жила бы в Югославии, наверное, она бы по-другому смотрела на то, кто кого убивает.
- А что вы думаете о поступке Лаймы Вайкуле?
- Вайкуле живет в Латвии. Вот пусть и занимается латвийскими проблемами. Тем более, что их там предостаточно. Сложные отношения к русскому населению, уничтожение военных памятников героям-освободителям от фашизма.
Тем более она состоялась в советские годы, выступает по всей огромной стране, которая и дала ей такую известность. Я считаю, что ее осуждают сегодня справедливо. И не потому, что кто-то "за" или "против".
Люди большого искусства не должны делать того, в чем они плохо разбираются: а именно в политике. Лайма Вайкуле относится к очень известным популярным артистам. Она все равно является советской певицей. И тем, кем она стала - это благодаря России.
Я считаю, что нельзя пиарить себя на трагедии других народов. Сейчас есть большие проблемы во взаимоотношениях между нашими странами, имеющие политические, экономические, культурные, ментальные и другие корни и аспекты. Чтобы что-то внятное говорить об этих проблемах, нужно быть специалистом хотя бы в одной из обозначенных мною областей.
Но человек искусства склонен действовать импульсивно, поддаваясь эмоциональному порыву, не очень рефлексируя ни сами действия, ни их последствия. На юридическом языке это называется невменяемостью, что, будучи подтверждено экспертизой, выводит человека из-под ответственности.
Фрейд говорил, что мысли чувства человека можно уподобить всаднику и лошади и добавлял, что лошадь несет куда хочет, но делает это так умно, что всаднику кажется, что он ею управляет. Иными словами, нами часто управляют чувства, но мы готовы рационально объяснить, что так оно и было правильно.
Как представляется, мы должны к такого рода поступкам подходить взвешенно и оценивать их со скидкой на специфику профессиональной деятельности человека.
Люди сейчас страдают с обеих сторон, и Лайма не должна сплеча вершить свой суд. Она должна быть объективна, а я этого не вижу.
В итоге получается дешевый пиар, на котором Вайкуле пытается сделать себе имя. Она уже вошла в серьезный возраст, утрачено многое, что принесло ей в свое время известность (стиль, голос, новый репертуар), и она явно пытается использовать бренд своего имени, заработанного в Советском Союзе, в контексте творимой здесь и сейчас какой-то политической акции, что, на мой взгляд, неправильно.
Сергей Соседов: «Лайма не оценила любви России к ней»
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press
Сергей Соседов не из тех, кто признает полутонов. По его словам, Лайма Вайкуле не оценила любви России и поэтому не должна возвращаться сюда. А свое истинное отношение к Украине можно показать, поехав в эту страну.
«Мне кажется, они уже не отдают себе отчет в том, что говорят и делают. А считают себя вне мира, вне общества. Лайма может говорить все что угодно, она ничего не понимает в политике. Эта женщина далека от политических процессов, как и многие наши артисты. И хочется сказать Лайме: «Если ты не знаешь, что сегодня творится в мире», то зачем тогда занимаешься политическими декларациями, тем более со сцены, разворачиваешь украинский флаг.
Но если ты так болеешь за Украину, то поезжай туда, подними боевой дух националистов, которые на протяжении восьми лет обстреливали жителей Донбасса.
Для кого ты устраиваешь эти перфомансы в Литве, где этого никто не увидит? Это для того, чтобы позлить российских поклонников? Какой дурак сейчас из России едет в Латвию, где сейчас живет Лайма, и главное - зачем? Слушать Лайму Вайкуле в зале «Дзинтари»? Она уже свое отпела, прости Господи. Лучшие ее песни давно позади. Тогда зачем махать флагом со сцены летнего зала в Паланге?
- В СМИ писали, что Лайма Вайкуле за год заработала в России 390 миллионов рублей…
- Перекрыли бы ей здесь кислород, перестали бы приглашать, чтобы она сидела в своей Латвии и давала бы каждый день концерты в полупустом зале. Они, да, зарабатывают в России, а потом гадят здесь, оскорбляя страну.
Пусть Лайма Вайкуле зарабатывает у себя в Латвии или на Украине. Много ли она там заработает? Она говорит, что европейская артистка, но в Европе тоже не нужна никому, кроме разве что русских диаспор. Поэтому я бы ее гнал отсюда поганой метлой.
Но нет, она приезжает в Россию. Эта артистка уже давно себя скомпрометировала. Я считал Лайму умной женщиной, но это оказалось не так, к сожалению. Да и какая она певица? Если бы не Паулс с Резником, то где бы она была? Но Лайма Вайкуле вышла на сцену великой страны, где ее полюбили. Однако она не оценила этой любви России к ней.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Елена Проклова: «Это ее мнение, пускай при нем и остается»
Елена Проклова. Фото: Global Look Press
Актриса Елена Проклова призвала не судить певицу строго и разобраться в ситуации. Ведь осуждение – это не лучший способ жить.
«Во-первых, надо понять: почему, зачем Лайма Вайкуле это сделала? Может быть, у нее с Украиной связаны какие-то личные важные вещи. Вы знаете, судить лучше всего. Мне кажется, осуждение в любом варианте – это не самый лучший способ жить», - говорит Елена.
- А как бы вы прокомментировали то, что именно в нашей стране Лайма Вайкуле заработала за год 390 миллионов рублей, как пишет пресса?
- Она хороший бизнесмен, который умеет делать свои дела, с одной стороны. А политические взгляды у людей могут быть разные. Ведь существует демократия, согласитесь.
Хотя, когда в стране такой большой конфликт, мне кажется, что должна присутствовать какая-то доля патриотизма в любом человеке. Но это не значит, что я осуждаю Лайму. Просто у меня другая позиция. Это ее мнение, и пускай она при нем и останется.
Виктория Боня: «У людей неудовлетворенность выливается в то, чтобы кому-то навредить»
Виктория Боня. Фото: Global Look Press
Виктория Боня считает, что хейтерство со стороны окружающих по отношению к человеку часто говорит об их неудовлетворенностью собой. И пример с Лаймой Вайкуле не исключение. По словам Виктории, самое тяжелое в жизни – это нести свет и любовь. А это получается далеко не у всех.
Поэтому вправе ли поклонники Лаймы обижаться на ее поступок и считать предательством?
«Если народ настроен таким образом, то со стороны Лаймы нужно как-то высказаться, что-то сказать. Эта ситуация бьет по больному месту всех нас. Поскольку сейчас происходит травля в соцсетях, война в Интернет-пространстве, то нужно подумать о том, где твоя Родина.
Ее право – поднимать любой флаг, но и право людей считывать так, как они этого хотят. Потому что у каждого человека свой посыл.
В любом случае эта ситуация, происходящая между нашими странами, всех ранит. И у многих были депрессии, когда начался этот конфликт. Нам всем больно от этого. Мне кажется, самое главное сегодня – нести любовь, потому что нести разруху и подкармливать энергетическое разрушение просто. А вот нести любовь непросто, каким бы простым это не казалось.
Вспомните случай Михаила Ефремова. Сколько автокатастроф происходит на дороге, а его чуть ли не разорвали на британский флаг. Просто людям нравится кровь, показывать на кого-то пальцем, им не хочется кого-то поддерживать, - говорит Виктория Боня.
Я, конечно, понимаю, что Михаил Ефремов был не прав. Но ведь тогда каждый должен нести подобное наказание, разницы быть не должно.
То же самое случилось и с футболистами Кокориным и Мамаевым. Ну, подрались они. Но кто за драку садится в тюрьму, это же смешно. Нет, состоялся народный суд. Возможно, таким образом отводят внимание людей от чего-то более глобального. На самом деле надо просто разобраться, где она, золотая середина.
У людей неудовлетворенность в чем-то выливается в то, чтобы кому-то навредить, кого-то посадить в тюрьму, закрыть, отнять бизнес.
- Что вы думаете о поступке Лаймы Вайкуле?
- Она подняла флаг не в России, а в Литве и таким образом высказала свою позицию. Да, Лайма сделала много хорошего и для культуры нашей страны, но никто же так не думает. Нет, нужно сразу все рвать, порвать, как в ситуации с Галкиным. Мне кажется, человеку стоит задуматься, в чем его неудовлетворенность на сегодняшний день.
Эта ситуация ранит всех, по крайней мере, думающих людей. И если я сегодня пойду и вытащу украинский флаг, то этот факт не будет говорить о том, что я плохо отношусь к своей стране. Я, конечно, этого не делаю, но в принципе могла бы.
Ведь мой отец – украинец. И во мне течет и та, и другая кровь. Просто вопрос в том, как отреагируют на это люди? Лайма Вайкуле, Ефремов, Кокорин и Мамаев – это в принципе одна и та же история неудовлетворенности человека, где он готов кинуться на другого и содрать с него кожу под видом благодетеля.