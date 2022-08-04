«Она переоценивает свой статус»: Соседов припечатал Шукшину

Сергей Соседов остро ответил Марии Шукшиной, раскритиковавшей программу «За гранью». Музыкальный критик подчеркнул, что его передача показывает людей, находящихся в «тяжелейших социальных условиях», и пытается помочь им.

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Что касается самой Шукшиной, по мнению Соседова, ей следовало бы обратить внимание на свою семью, а не обсуждать ситуации других людей.

«Мне очень странно, что эта женщина чувствует себя прокурором российской действительности. Она несколько переоценивает свой статус и свои возможности», — заявил Сергей Telegram-каналу «Звездная пыль».

Напомним, Мария Шукшина часто критикует российское телевидение. Особенно актрисе не нравятся скандальные ток-шоу.