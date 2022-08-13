Галкин: «Замок просто так не отберут. Им на голову будет литься горящее масло»

Юморист и телеведущий Максим Галкин в ходе концерта перед латышским зрителем пригрозил расправой за покушение на его замок в деревне в Грязь. Шоумен громогласно заявил, что любого, кто посягнет на его собственность, ждет печальная участь.

«Просто так они его (замок — прим.ред.) не отберут! Им на голову будет литься горящее масло. Выбрасывать старую мебель на хребты. Я так просто не сдамся», — заявил супруг Аллы Пугачевой со сцены.

Юморист добавил, что как только вернется в Россию, он повесит на входную дверь своего дома табличку «поместье Галкина».

Ранее Максим Галкин поделился эмоциями после выступления в латвийском селе Роя. Артист остался в диком восторге от того, как его встретила публика.

Источник: Telegram-канал «Абзац».