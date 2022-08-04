«Это свинство»: Пригожин назвал поступок Вайкуле провокацией

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее свой комментарий по этому поводу дал журналист Михаил Шахназаров. Он отметил, что Россия для Вайкуле всегда была прилавком.