«Это свинство»: Пригожин назвал поступок Вайкуле провокацией

Днем ранее Лайма Вайкуле дала концерт в Паланге. После его завершения она появилась на сцене с украинским флагом, выразив тем самым свое отношение ко всем происходящему в мире.
Продюсер Иосиф Пригожин назвал это провокацией.
Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press
«Если бы она вышла с флагом России, Латвии и Украины, можно было бы ещё понять. Флаг одной страны – провокация. Она могла догадываться, чем это все закончится. К великому сожалению, такие, как Лайма, тоже виноваты в том, что сегодня происходит в нашей стране и в мире. Я считаю, что это свинство», – цитирует «Абзац» Иосифа Пригожина.
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Напомним, ранее свой комментарий по этому поводу дал журналист Михаил Шахназаров. Он отметил, что Россия для Вайкуле всегда была прилавком.