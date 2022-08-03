«Россия для нее была прилавком»: Шахназаров - о поступке Вайкуле

Накануне Лайма Вайкуле дала концерт в Паланге. В завершении выступления она вышла на сцену с украинским флагом, выразив тем самым свое отношение ко всему происходящему в мире.

«А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала», – цитирует певицу МК.ru.

Публицист Михаил Шахназаров высказал свое мнение на этот счет.