«Россия для нее была прилавком»: Шахназаров - о поступке Вайкуле

Накануне Лайма Вайкуле дала концерт в Паланге. В завершении выступления она вышла на сцену с украинским флагом, выразив тем самым свое отношение ко всему происходящему в мире.
«А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала», – цитирует певицу МК.ru.
Публицист Михаил Шахназаров высказал свое мнение на этот счет.
«Иллюстрация к песне «Я вышла на Пикадилли». Впрочем, вовсе и не удивлен. И для нее Россия была прилавком», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что у Вайкуле вновь обострились проблемы со здоровьем.