«Давай, до свидания»: Запашный отреагировал на поступок Вайкуле

Накануне Лайма Вайкуле дала концерт в Паланге. После выступления она растянула на сцене украинский флаг, выразив тем самым свое отношение ко всему происходящему в мире.
Дрессировщик Эдгард Запашный, просмотрев кадры, вынес свой вердикт.
Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press
«Вот еще одна сняла маску! Лайма Вайкуле развернула украинский флаг на концерте в Латвии. А теперь – давай, до свидания», - написал Запашный в своем телеграм-канале.
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Напомним, ранее публицист Михаил Шахназаров отметил, что Россия для Вайкуле всегда «была прилавком».