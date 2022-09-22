«Это не очень уместно»: певица Валерия отменила все концерты

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Многие в этот же день получили повестки в военкомат. Певица Валерия планировала гастроли по стране, но объявила, что отменяет все концерты. Примечательно, что она надеется возобновить выступления в следующем году, но не может дать гарантий.
«Дорогие мои любимые зрители и слушатели! Со вчерашнего дня мы живем в другой реальности, и я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать на ближайшее будущее.
Хочется музыкой дарить праздник, радость, веселье, а в сегодняшних обстоятельствах , мне кажется, это не очень уместно. Да, конечно, каждый должен заниматься своим делом, я безусловно буду продолжать петь, но сольные концерты хочу отложить до лучших времен», – заявила Валерия.
«Я очень надеюсь, что весна 2023 года принесет нам радость, мир и покой, и юбилейный концерт, намеченный на 21 апреля в "Крокусе", состоится. А пока прошу отнестись к моему решению с пониманием. Будут еще в нашей с вами жизни праздники!» – добавила она.
Валерия. Фото: соцсети звезды