«Это не очень уместно»: певица Валерия отменила все концерты

«Дорогие мои любимые зрители и слушатели! Со вчерашнего дня мы живем в другой реальности, и я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать на ближайшее будущее.

Хочется музыкой дарить праздник, радость, веселье, а в сегодняшних обстоятельствах , мне кажется, это не очень уместно. Да, конечно, каждый должен заниматься своим делом, я безусловно буду продолжать петь, но сольные концерты хочу отложить до лучших времен», – заявила Валерия.