«Эта дата показалась символичной»: кем на самом деле приходился Аркадий Кудряшов Юрию Шатунову

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Часть его праха после кремации похоронили на Троекуровском кладбище, другую родные отвезли в Германию, где он в последнее время жил с семьей.