«Эта дата показалась символичной»: кем на самом деле приходился Аркадий Кудряшов Юрию Шатунову

Аркадий Кудряшов был директором и продюсером Юрия Шатунова. Вместе они работали с 1988 года. За такой срок стали не только друзьями и близкими друг другу людьми. Оказалось, что Кудряшов был крестным отцом артиста.
«В 1990 году у нас были гастроли на Украине. Однажды я у Юры спросил: «Ты крещенный?». Он ответил: «Не знаю, не помню». Дозвонились до Юриной тетки, чтобы уточнить, но и она ответила: «Не помню, чтобы его крестили». Тогда в центре Киева мы зашли во Владимирский кафедральный собор, подошли к батюшке, объяснили ситуацию. На 1 мая назначили крещение. Можно было выбрать и другой день, но именно эта дата показалась нам символичной – «Ласковый май» все-таки…», - рассказал Кудряшов в интервью «7Дням».
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Напомним, Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Часть его праха после кремации похоронили на Троекуровском кладбище, другую родные отвезли в Германию, где он в последнее время жил с семьей.