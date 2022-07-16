«Не надо придумывать»: директор Шатунова – о найденной родной сестре у певца

У Юрия Шатунова после смерти нашлась якобы родная сестра. Об этом сообщил житель Башкортостана в передаче блогера на YouTube-канале «Оставаться людьми», мол, как две капли воды похожи, в детдом попали вместе. А сейчас она живет в Москве.

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Но директор певца Аркадий Кудряшов отрицает наличие родственницы. В беседе с «Пятым каналом» он опроверг новости.

«Нет, нет, нет. Это все фейки, не надо придумывать», - заявил Кудряшов.

Напомним, Шатунов ушел из жизни 23 июня от инфаркта. Ему было 48 лет, похоронили его на Троекуровском кладбище, а часть праха увезли в Германию, где артист жил с женой и детьми.