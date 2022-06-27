Пожелание родственников: почему звезды не пришли проститься с Юрием Шатуновым

Проводить в последний путь Юрий Шатунова пришли более 14 тысяч фанатов. Перед похоронным залом на Троекуровском кладбище 26 июня образовалась длинная очередь, поэтому траурную церемонию несколько раз продлевали.

При этом в толпе не были замечены звезды шоу-бизнеса.