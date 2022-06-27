Пожелание родственников: почему звезды не пришли проститься с Юрием Шатуновым

Проводить в последний путь Юрий Шатунова пришли более 14 тысяч фанатов. Перед похоронным залом на Троекуровском кладбище 26 июня образовалась длинная очередь, поэтому траурную церемонию несколько раз продлевали.
При этом в толпе не были замечены звезды шоу-бизнеса.
«Никого из знаменитостей вы сегодня не увидите, все приедут завтра. Это было пожелание родственников. Завтра все пройдет в закрытом режиме», —цитирует охранника кладбища «МК.ru».
Напомним, Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня от инфаркта. Ему было 48 лет. У артиста остались жена и двое детей.
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