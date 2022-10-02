Дома гора детишек и молодая жена: назван размер повышенной пенсии Дмитрия Диброва за стаж

62-летний Дмитрий Дибров - отец большого семейства. Телеведущий счастлив в браке с четвертой женой Полиной, которой всего 33 года.

Шоумен едва ли не в двое старше своей возлюбленной, которая подарила ему троих детей: сыновей - Александра, Федора и Илью. Так что Диброву приходится тянуть большую семью. Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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На скромную пенсию Дмитрия Александровича они бы едва ли смогли свести концы с концами. И это при том, что Дибров получает повышенную пенсию за стаж. Его выплаты как работающего пенсионера составляют порядка 33 тысяч рублей.

Такое же пособие от государства по старости получают Николай Дроздов и Лариса Рубальская.