Дмитрий Шепелев передал на могилу Жанны Фриске букет цветов в ее день рождения

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, Дмитрий Шепелев тщательно оберегает жизнь 9-летнего Платона от публики. В прошлом году телеведущий стал отцом во второй раз. Сына Тихона в марте 2021 ему подарила дизайнер Екатерина Тулупова.

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