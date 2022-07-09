Дмитрий Шепелев передал на могилу Жанны Фриске букет цветов в ее день рождения

8 июля Жанне Фриске исполнилось бы 48 лет. Певица умерла от онкологии после двух лет борьбы. Ее похоронили на Николо-Архангельском кладбище. В день рождения могилу артистки навестили ее родные и родители.
Жанна Фриске. Фото: Global Look Press
Гражданский муж Жанны и отец ее сына Платона Дмитрий Шепелев в эти дни отдыхает с новой семьей в Сочи. Как пишет «Комсомольская правда», по словам работником кладбища, он передал на могилу Фриске букет цветов.
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Напомним, Дмитрий Шепелев тщательно оберегает жизнь 9-летнего Платона от публики. В прошлом году телеведущий стал отцом во второй раз. Сына Тихона в марте 2021 ему подарила дизайнер Екатерина Тулупова.