«Море не то, пляж не тот, еда не та, люди не те»: Дмитрия Шепелева «бомбит» от Адлера

Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова вместе с детьми оказались в Адлере. Судя по публикациям Дмитрия Шепелева, на отдых в Краснодарский край звездная семья попала случайно. Проездом.
В микроблоге Дмитрий Шепелев дал понять, что он не в восторге от Адлера, и больше ноги его здесь не будет. Он поделился снимком, на котором запечатлен на берегу моря.
«Я бы мог вам соврать, что это, ну не знаю, Лазурный Берег. Но гугл подтвердит, что это вранье. Потому что это Адлер. Случайно. По недоразумению. На день. В первый и последний раз. Но это Адлер», — написал в микроблоге Дмитрий Шепелев.
Где еще отдыхают звезды, можно узнать из нашего телеграм-канала «Звездная пыль».
А вот сыну Шепелева от Фриске Платону в Адлере очень нравится. Любитель больших волн получает здесь свою порцию драйва.
«Мне очень любопытно наблюдать за собой и за детьми. Я такой — типа, ну нет, это не для меня. Море не то, пляж не тот, еда не та, люди не те. И мой старший сын, которому чем выше волны, тем лучше. А остальное вообще без разницы», — поделился Дмитрий Шепелев.
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