«Море не то, пляж не тот, еда не та, люди не те»: Дмитрия Шепелева «бомбит» от Адлера

Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова вместе с детьми оказались в Адлере. Судя по публикациям Дмитрия Шепелева, на отдых в Краснодарский край звездная семья попала случайно. Проездом.

В микроблоге Дмитрий Шепелев дал понять, что он не в восторге от Адлера, и больше ноги его здесь не будет. Он поделился снимком, на котором запечатлен на берегу моря.