Манижа рассказала, как ей предлагал записать антироссийскую песню западный лейбл

Как отметила Манижа, европейцы ей гарантировали защиту. «Это большая музыкальная компания. Никто не будет диктовать, о чем мне писать и что петь. Это та же пропаганда и несвобода. Я считаю, что это неправильно», — заявила Манижа.

Напомним, что Манижа представляла Россию на «Евровидении» в 2021 году. Она спела песню про «русскую женщину». Правда, победить не смогла, заняв девятое место.

Смотрите также