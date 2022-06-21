«Люди зацепились за то, что я в Париже»: Манижа объяснила, почему покинула Россию

Певица таджикского происхождения Манижа Хамраева сделала карьеру в России. Она представляла нашу страну на «Евровидении» в прошлом году, заняв 9 место. Сейчас она пользуется большой популярностью. Но героиней новостей этой весной она стала не поэтому.

Манижа покидала Россию, объявившись в Париже, и многие заподозрили, что девушка сбежала из страны как не согласная с событиями на Украине. В интервью Ксении Собчак звезда объяснила свой отъезд, заметив, что сейчас она уже давно в России...

«Моя сестра попала в автокатастрофу, потеряв самого близкого человека — друга. Я отправилась к сестре, которая была практически при смерти! Уезжала к ней! Люди зацепились за то, что я в Париже, и написали огромное количество заказухи», — пожаловалась певица.

Источник: YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»