«Давно не шопилась»: Бородина похвасталась мюлями Alexander Wang и прозрачными босоножками Mach & Mach

На на этот раз Ксения решила закупиться в ЦУМе. Она похвасталась новой обувью. Телеведущая достала из первой коробки прозрачные босоножки грузинского бренда Mach & Mach, который стал особенно популярен, создав «туфли Золушки».

«Красота! Давно я не делала распаковки. Кажется, что я давно не шопилась», — восхитилась звезда.

Потом Бородина похвасталась черными мюлями Alexander Wang, который является американским дизайнером, бывшим креативным директором французского модного дома Balenciaga.

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