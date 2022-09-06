«Давно не шопилась»: Бородина похвасталась мюлями Alexander Wang и прозрачными босоножками Mach & Mach

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении. Брюнетка не скрывает, что смогла заработать большие деньги. По словам самой Ксении, так было не всегда. Она теперь живет в большом доме, воспитывает дочек Теону и Марусю. Каждый сезон звезда пополняет гардероб люксовыми обновками.
Примечательно, что Бородина недавно подготовила детей к школе. 1 сентября она сама отвела их на учебу. Телеведущая в платье в цветочек и косухе предстала на школьной линейке. Она старается следить за трендами. Ксения сделала целую гардеробную под свои наряды. В этом году на шопинг она ездила в Турцию.
На на этот раз Ксения решила закупиться в ЦУМе. Она похвасталась новой обувью. Телеведущая достала из первой коробки прозрачные босоножки грузинского бренда Mach & Mach, который стал особенно популярен, создав «туфли Золушки».
«Красота! Давно я не делала распаковки. Кажется, что я давно не шопилась», — восхитилась звезда.
Потом Бородина похвасталась черными мюлями Alexander Wang, который является американским дизайнером, бывшим креативным директором французского модного дома Balenciaga.
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Поклонники восхитились вкусом телеведущей. Однако она потратила большие деньги. Первая пара обошлась ей примерно в 150 тысяч рублей, а вот вторые туфли стоили около 36 тысяч рублей.