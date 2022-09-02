«Не достает целомудренности»: Бородина в остромодной косухе оверсайз и мини-платье отметилась в школе дочерей

В гардеробе Бородиной есть романтичны платья, ботинки на тракторной подошве, туфли, сумки люксовых брендов. Своих дочек Марусю и Теону недавно она принарядила к школе.

Телеведущая следит за трендами, поэтому редко промахивается с образами. Но уже второй год подряд ее критикую за наряды для школьной линейки.