«Не достает целомудренности»: Бородина в остромодной косухе оверсайз и мини-платье отметилась в школе дочерей

Вот уже 18 лет Ксения Бородина ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что этот проект сделал ее знаменитой. Также Ксения ведет и другие передачи. Она живет в роскошном доме, где ремонт сделала по своему вкусу. После развода с Курбаном Омаровым телеведущая часто выходит в свет и веселится с подругами.
В гардеробе Бородиной есть романтичны платья, ботинки на тракторной подошве, туфли, сумки люксовых брендов. Своих дочек Марусю и Теону недавно она принарядила к школе.
Телеведущая следит за трендами, поэтому редко промахивается с образами. Но уже второй год подряд ее критикую за наряды для школьной линейки.
На этот раз Ксения появилась на пороге престижной школы в черном платье бэби-долл с цветочным принтом. Она дополнила его косухой оверсайз черного цвета, лоферами Prada и белыми носочками. так как в Москв похолодало, младшая дочка была в песочном тренче, а вот Маруся покрасовалась в форме с жакетом.
Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхитились ее образом, а другие подвергли критике. «Ксюша, как старшая сестра», «Три школьницы», «Мама в поиске называется»," Бородина вечно под девочку косит», — стали писать подписчики. Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды
«Кожа в самых модных фаворитах в наступившем осенне-зимнем сезоне 2022–2023. Объемные косухи – тоже. Да и черный цвет, вместе с началом осени, вернул себе лидирующие позиции, потеснив слегка белый. В образе применен модный контраст ткани легкого платья и грубой кожи куртки.
Удачно и гармонично подобраны лоферы под куртку, а белые носочки поддерживают наив платья... По трендам претензий нет, но, любой образ создается для определенной ситуации и определенной целевой аудитории.
Праздник, на который Ксения нарядилась, дневной и детский, поэтому экстремальное мини не совсем уместно, не достает целомудренности. Белые носочки образ не спасают. Я понимаю, что Ксении тоже захотелось выглядеть как девочка, но в данном случае получился диссонанс ее образа с целомудренными образами ее дочек», – высказалась звезда.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro