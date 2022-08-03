Днем ранее Лайма Вайкуле выступала в Паланге. После концерта она появилась на сцене с украинским флагом, выразив тем самым свое отношение ко всему происходящему в мире.

«А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала», – цитирует певицу МК.ru.

Кроме того, Вайкуле высказалась о концертах в России.