Вайкуле высказалась о концертах в России

Накануне певица выразила свою позицию.
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press

Днем ранее Лайма Вайкуле выступала в Паланге. После концерта она появилась на сцене с украинским флагом, выразив тем самым свое отношение ко всему происходящему в мире.

«А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала», – цитирует певицу МК.ru.

Кроме того, Вайкуле высказалась о концертах в России.

«Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально», – заявила Лайма.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее публицист Михаил Шахназаров высказал свое мнение на этот счет. По словам журналиста, Россия для Вайкуле всегда «была прилавком».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  