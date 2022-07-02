«Благодаря Алле Борисовне»: Зверев не забывает Пугачеву

Примадонна и стилист давно дружат.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Недавно на просторах Сети разлетелась новость о том, что Сергей Зверев перестал общаться с Аллой Пугачевой. Но о том, что Примадонна сделала для него – не забыл.

«Благодаря Алле Борисовне и Филиппу Киркорову я стал суперзвездой, поп-стар», - сказал Зверев в YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?».

Сергей Зверев. Фото: Global Look Press

Известно, что Алла Пугачева и Сергей Зверев познакомились еще в 90-е. Именно артиста подсказала стилисту взглянуть в сторону музыки и записать песня. Так появилась композиция «Алла».

Напомним, вот уже четыре месяца Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми живут в Израиле.

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