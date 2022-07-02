«Благодаря Алле Борисовне»: Зверев не забывает Пугачеву

Известно, что Алла Пугачева и Сергей Зверев познакомились еще в 90-е. Именно артиста подсказала стилисту взглянуть в сторону музыки и записать песня. Так появилась композиция «Алла».

Напомним, вот уже четыре месяца Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми живут в Израиле.