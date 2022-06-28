А когда-то пел про нее: Сергей Зверев отвернулся от Аллы Пугачевой

Стилист и общественник Сергей Зверев рассказал про свое общение с Аллой Пугачевой. В далеком 2006 году именно она помогла парикмахеру пробиться на сцену и стать певцом — многие помнят его песню «Алла», с которой он дебютировал как певец.

Как оказалось, сейчас Зверев и Пугачева не общаются. Былая дружба сошла на нет, разошлись пути и интересы. Об этом он рассказал сайту «ProЗвезд».

«Я с ней давно не общался. Я же совсем в другой деятельности был последнее время. Мы не пересекались на мероприятиях, — признался артист и порассуждал на тему отъезда Примадонны из страны: — Я не знаю, в чем там дело, почему они уехали в Израиль. У каждого разная ситуация».