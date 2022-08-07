Басков: «Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом»

«Золотой голос России» Николай Басков получил от друга и коллеги по сцене Филиппа Киркорова необычную просьбу. Поп-король российской эстрады вдруг задумался о вечном.

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В разговоре с товарищем Киркоров озвучил желание не расставаться с ним даже после смерти. Жуткую просьбу он объяснил заботой о поклонниках, которым было бы удобно приходить сразу к двум артистам.

«Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим», — рассказал Басков в эфире программы «Привет, Андрей!», добавив, что поп-королю никогда не нравилась тенденция захоранивания известных артистов в разных местах. На его взгляд, гораздо удобнее, когда могилки сосредоточены на одном кладбище.

Ранее Николай Басков высказался о наиболее значимых фигурах в шоу-бизнесе. По мнению артиста, к ним можно отнести двух человек, которых, к сожалению, уже нет в живых.