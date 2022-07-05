Басков: «У нас в шоу-бизнесе были две знаковые фигуры: это Цой и Шатунов!»

Пока счета Юрия Шатунова будут заморожены (по закону – полгода), вдова артиста и его близкие решили собирать деньги на установку его бронзового памятника на Троекуровском кладбище с народа.

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Первым, кто решил помочь в этом деле оказался Николай Басков. Он одним из немногих российских знаменитостей посетил церемонию прощания с артистом, придя с огромной корзиной белых роз. А теперь вот решил сделать свой посильный вклад.

«У нас в шоу-бизнесе были две знаковые фигуры: это Цой и Шатунов!» - сказал Николай Басков.

Источник: КП.

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