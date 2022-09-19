«Мое сердце переполнено любовью, болью»: Ани Лорак впервые за полгода прервала молчание и выложила фото

Ани Лорак — одна из самых известных украинских исполнительниц. Она уже больше 20 лет выступает на сцене. Певица не скрывала, что проживала в Москве с дочкой Софией. Она дружит с Филиппом Киркоровым и часто бывает у него в гостях.

Однако минувшим летом артистка не появлялась на публике. По некоторым данным, она находилась в Турции, так как якобы сошлась с экс-мужем Муратом Налчаджиоглу.