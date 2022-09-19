«Мое сердце переполнено любовью, болью»: Ани Лорак впервые за полгода прервала молчание и выложила фото

Ани Лорак — одна из самых известных украинских исполнительниц. Она уже больше 20 лет выступает на сцене. Певица не скрывала, что проживала в Москве с дочкой Софией. Она дружит с Филиппом Киркоровым и часто бывает у него в гостях.
Однако минувшим летом артистка не появлялась на публике. По некоторым данным, она находилась в Турции, так как якобы сошлась с экс-мужем Муратом Налчаджиоглу.
Но на днях журналистка Алена Жигалова встретила Ани Лорак в лифте. Певица громко объявила, что вернулась, но не уточнила, куда. Поклонники в свою очередь заподозрили, что она решила дать интервью впервые за долгое время. Сама артистка хранила молчание и лишь 19 сентября сделала первый пост в соцсети с марта.
Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) предстала на снимке в черном платье и жакете, который накинула на одно плечо. По всей видимости, кадр был сделан летом, так как позировала она на фоне зеленой лужайки.
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«Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души», — написала звезда.
Комментарии к посту она отключила, чтобы не нарваться на критику хейтеров.
Ани Лорак. Фото: соцсети звезды