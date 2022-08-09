Ани Лорак официально подтвердила, что больше не выступает в России

Многие с конца февраля потеряли Ани Лорак, которая удалилась из соцсетей и перестала появляться на ТВ и с концертами в России.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Однако артистка оказалась не такой уж закрытой личностью. На официальном сайте звезда открыто выложила места своей концертной локации на осень. Вплоть до первых чисел ноября Ани Лорак планирует гастролировать по Европе.

В ее концертном графике пока обозначены две страны: Германия и Чехия. Билеты стоят от 35 до 149 евро.

Ранее стало известно, что в России концерты Ани Лорак отменяются, деньги за билеты возвращаются.