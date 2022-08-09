Деньги возвращают! Концерты украинской певицы Ани Лорак отменены в Сибири

С конца февраля певица Ани Лорак пропала с радаров, перестала появляться на ТВ, в шоу и соцсетях. В Интернете очень редко только появлялись кадры, снятые на заграничных корпоративах. На обнародованных видео артистка выглядит изрядно пополневшей.

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Официальный сайт Ани Лорак подтверждает: звезда больше не работает ни в России, ни на Украине, только за рубежом.

А сейчас стали отменять ее выступления, которые запланированы за год до этого. Первые ласточки полетели из Сибири. Известно, что из афиш снимают концерты Лорак в Иркутске и Новосибирске.

Деньги за купленные билеты устроители несостоявшегося шоу возвращают. Процедура стандартная — написать заявление и ожидать свои средства.

Источник: osnmedia.ru, fedpress.ru.