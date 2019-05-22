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С любовью из отпуска: Лера Кудрявцева поделилась новыми снимками с мужем и 9-месячной дочерью

48-летняя телеведущая продемонстрировала семейную идиллию.

С любовью из отпуска: Лера Кудрявцева поделилась новыми снимками с мужем и 9-месячной дочерью
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

Несколько дней назад Лера Кудрявцева отпраздновала день рождения. Известная телеведущая провела его в Майами со своими близкими. 48-летней знаменитости составляет компанию на отдыхе супруг Игорь Макаров. Они с удовольствием покатались на водных лыжах, после чего возлюбленный облил именинницу шампанским, измазал в торте и подарил букет цветов. А чуть раньше супруги провели день на яхте.

Как известно, в августе прошлого гола Лера стала мамой во второй раз. Она родила дочку Марию. С малышкой счастливые родители предпочитают не расставаться. В соцсети телеведущая поделилась рядом снимков с наследницей и мужем. В кадре она запечатлена в ярко-розовом слитном купальнике. Образ Кудрявцева дополнила повязкой на голову и солнцезащитными очками.

На другом фото вместе со звездой запечатлен ее супруг-хоккеист. Видно, что рядом разбросаны развивающие игрушки и книжки. По всей видимости, Лера не просто загорала на яхте, но и играла с наследницей, а Макаров помогал ей. Одной из первых на снимки отреагировала Алена Водонаева. «Сладкая булочка», — написала она, имея в виду малышку Марию. Ведущая Екатерина Андреева тоже не осталась в стороне: «Хорошкииии». Поклонники в свою очередь восхитились идеальной формой любимой телеведущей.

К слову, Кудрявцева и ее муж продолжают скрывать лицо дочки. Это не нравится некоторым их подписчикам. Пока же телеведущая предпочитает лишь демонстрировать свою фигуру с разных ракурсов. «Ни грамма целлюлита! Молодец», — отметила одна из подписчиц.

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Тэги:

звездные детиИгорь МакаровЛера КудрявцеваФото в купальнике
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С любовью из отпуска: Лера Кудрявцева поделилась новыми снимками с мужем и 9-месячной дочерью
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