Игорь Макаров впервые опубликовал снимок подросшей дочери Леры Кудрявцевой

Хоккеист Игорь Макаров в сторис своего Instagram опубликовал снимок подросшей дочери от брака с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Малышка Маша родилась в августе прошлого года. Сейчас ребенку уже девять месяцев. На фотографии можно увидеть, что Маша сидит на полу. На ней красивое платье и бусы. Судя по всему, девочка потихоньку начинает ходить.

Отметим, что Лера Кудрявцева, которой 19 мая исполнилось 48 лет, несколько дней назад уехала со своим супругом отдыхать в Майами. Звезды весело встретили день рождения телеведущей на шикарной яхте. Ради этого Кудрявцеву на съемках программы «Звезды сошлись» заменила телеведущая Ольга Орлова.

больше по теме Лера Кудрявцева в Америке помедитировала на пляже в полнолуние Телеведущая отметила, что шум океана и свежий воздух очень сильно расслабляют.

Ранее Кудрявцева рассказывала, что она совершенно не ревнует своего молодого мужа и спокойно отпускает его потусить. Она понимает, что мужчине порой хочется веселья. Сама она, когда он уходит на дискотеки, смотрит сериалы и наслаждается тишиной. При этом звезда сказала, что если бы ей было 20 лет, то они наверняка бы уже давно расстались с мужем.

Добавим, что Лера Кудрявцева на 15 лет старше своего избранника. Однако это не помешало паре быть вместе. У них счастливая семья.