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Игорь Макаров впервые опубликовал снимок подросшей дочери Леры Кудрявцевой

Маша родилась в августе прошлого года. Супруг телеведущей похвастался своей 9-месячной красоткой.

Игорь Макаров впервые опубликовал снимок подросшей дочери Леры Кудрявцевой
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров/globallookpress.com

Хоккеист Игорь Макаров в сторис своего Instagram опубликовал снимок подросшей дочери от брака с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Малышка Маша родилась в августе прошлого года. Сейчас ребенку уже девять месяцев. На фотографии можно увидеть, что Маша сидит на полу. На ней красивое платье и бусы. Судя по всему, девочка потихоньку начинает ходить.

Маша Макарова проводит время с родителями в Америке/instagram.com/igor_makarov25/

Отметим, что Лера Кудрявцева, которой 19 мая исполнилось 48 лет, несколько дней назад уехала со своим супругом отдыхать в Майами. Звезды весело встретили день рождения телеведущей на шикарной яхте. Ради этого Кудрявцеву на съемках программы «Звезды сошлись» заменила телеведущая Ольга Орлова.

Ранее Кудрявцева рассказывала, что она совершенно не ревнует своего молодого мужа и спокойно отпускает его потусить. Она понимает, что мужчине порой хочется веселья. Сама она, когда он уходит на дискотеки, смотрит сериалы и наслаждается тишиной. При этом звезда сказала, что если бы ей было 20 лет, то они наверняка бы уже давно расстались с мужем.

Добавим, что Лера Кудрявцева на 15 лет старше своего избранника. Однако это не помешало паре быть вместе. У них счастливая семья.

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Игорь Макаров впервые опубликовал снимок подросшей дочери Леры Кудрявцевой
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