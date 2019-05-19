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Лера Кудрявцева в Америке помедитировала на пляже в полнолуние

Телеведущая отметила, что шум океана и свежий воздух очень сильно расслабляют.

Лера Кудрявцева в Америке помедитировала на пляже в полнолуние
Лера Кудрявцева/globallookpress.com

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram рассказала о том, как проводит время в Америке, куда она отправилась несколько дней назад. Звезда сейчас находится в Майами. В один из дней она отправилась на местный пляж, где помедитировала в компании местных жителей.

«Каждый месяц в полнолуние здесь на пляже собираются люди для медитации. Шум океана, свежий воздух, расслабляющая музыка. Как нам этого не хватает! Будьте все счастливы, пожалуйста», — отметила звезда.

На снимке, кроме Кудрявцевой, можно увидеть огромное количество людей, которые сидят на одеялах, устремив свой взгляд к небесам. При этом некоторые американцы почему-то уставились в свои гаджеты.

Напомним, что 47-летняя звезда замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который на 15 лет ее младше. По словам Кудрявцевой, когда между супругами серьезная разница в возрасте, в этом есть плюсы. К примеру, она не ревнует спортсмена и спокойно отпускает его потусить. Сама она спокойно раскидывается в позе звездочки на кровати и смотрит сериалы. Ранее она отмечала, что вряд ли сохранила свой брак со спортсменом, если бы ей было, к примеру, двадцать лет.

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Тэги:

Америка"Игорь МакаровЛера Кудрявцева
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Лера Кудрявцева в Америке помедитировала на пляже в полнолуние
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