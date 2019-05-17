Анна Хилькевич призналась, что зарабатывает больше мужа-бизнесмена

Актриса разоткровенничалась в беседе с Ириной Шихман в рамках YouTube-шоу «А поговорить?». Она отметила, что у них в семье общий бюджет, но при этом у каждого из супругов есть и свои деньги.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич всегда демонстрирует на снимках семейную идиллию. Уже три года она состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. У них подрастает трехлетняя дочка Арианна и Мария, которой летом исполнится годик. С появлением второго ребенка актриса стала выбиваться из сил, совмещая и материнство и карьеру. Как недавно выяснилось, это даже чуть не разрушило ее брак.

Анна на днях пообщалась с журналисткой Ириной Шихман в рамках YouTube-шоу «А поговорить?». Она призналась, что наняла сразу несколько нянь, чтобы ее дети всегда были под присмотром. По словам артистки, если старшую дочку она везде брала с собой, то младшая почти все время проводит дома с няней. «Она такое домашнее растение», — описала Хилькевич. Девушка заверила, что осознала свою ошибку и теперь старается выделять дни, которые полностью посвящает младшей наследнице.

Во время интервью Анна сделала несколько признаний. Она заверила, что считает интимную близость самой важной составляющей в отношениях межу супругами, без которой, по ее мнению все рушиться. По этой причине страсть у актрисы супругом не угасает. Однако, после рождения второго ребенка они едва не расстались. По словам Хилькевич, она тогда только училась справляться с двумя детьми и часто ругалась с возлюбленным, но в итоге кризис был преодолен.

Ведущая поинтересовалась у героини, кто в ее семье больше зарабатывает. «Пока я», — ответила актриса. Она заверила, что спокойно принимает этот факт.

«Он работает, конечно. Если бы он не работал, то это было бы другое. Я просто зарабатываю прилично, очень так нормально, поэтому не надо за мной гнаться. Каждый занимается своим делом. Поначалу мне было трудно и ему это было очень, очень трудно, но мы нашли компромисс. У нас общий бюджет. У меня есть свои деньги, у него есть свои деньги, но у нас есть общий бюджет», — рассказала Хилькевич.

Она пояснила, что каждый месяц они с мужем вносят вклад в общий бюджет, но у них остаются свои средства на свои личные нужды. «Он занимается бизнесом, инвестирует в разные проекты и в наш с ним салон. У него есть еще свое кафе», — поделилась Анна. Она констатировала, что бизнес приносит меньше денег, чем актерская профессия. При этом звезда добавила, что рекламные проекты тоже приносят ей хорошие гонорары.

По признанию Хилькевич, раньше у них с супругом возникали споры по поводу съемного жилья. Волков просто не мог осилить платит большую сумму денег, поэтому искал варианты по дешевле, а Анну это не устраивало. Однако потом ситуация разрешилась, муж актрисы стал попросту зарабатывать больше денег, а позже они и вовсе купили свою квартиру.