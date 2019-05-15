Анна Хилькевич намекнула на третью беременность

Анна Хилькевич — счастливая мама двух девочек, Арианны и Маши. Сейчас все семейство находится на отдыхе в Дубае, откуда звезда сериала «Универ. Новая общага» с удовольствием делится фотографиями в соцсетях.

Так, недавно Хилькевич сфотографировалась в компании сразу пятерых детей и призналась своим подписчикам, что мечтает о большой семье.

В этот раз Анна снова заинтриговала поклонников размышлениями о третьем ребенке.

«Я @mr.ar4i говорю: прикинь, если и третий ребенок тоже дочка будет? А ему, по-моему, это и нужно)) Малинник и куча любимых девчонок вокруг», — написала актриса на своей странице в Instagram.

Подписчики сразу предположили, что звезда российских телеэкранов находится в положении, но скрывает это, и закидали ее вопросами.

«У вас будет третий ребенок?», «Третий?», «Опять беременна?», «О, поздравляю, скоро будет пополнение», «В смысле? Ты снова беременна??» — поинтересовались поклонники у Анны Хилькевич, однако та оставила вопросы без ответа.

Ранее актриса призналась, что на отдыхе в Дубае ее девочки проводят значительную часть времени с няней и даже спят с ней в одной комнате.