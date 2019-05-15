НОВОСТИ

Анна Хилькевич намекнула на третью беременность

Подписчики сразу закидали любимую актрису вопросами.

Анна Хилькевич намекнула на третью беременность
Анна Хилькевич / www.instagram.com/annakhilkevich/

Анна Хилькевич — счастливая мама двух девочек, Арианны и Маши. Сейчас все семейство находится на отдыхе в Дубае, откуда звезда сериала «Универ. Новая общага» с удовольствием делится фотографиями в соцсетях.

Так, недавно Хилькевич сфотографировалась в компании сразу пятерых детей и призналась своим подписчикам, что мечтает о большой семье.

В этот раз Анна снова заинтриговала поклонников размышлениями о третьем ребенке.

«Я @mr.ar4i говорю: прикинь, если и третий ребенок тоже дочка будет? А ему, по-моему, это и нужно)) Малинник и куча любимых девчонок вокруг», — написала актриса на своей странице в Instagram.

Подписчики сразу предположили, что звезда российских телеэкранов находится в положении, но скрывает это, и закидали ее вопросами.

Комментарии
www.instagram.com/annakhilkevich

«У вас будет третий ребенок?», «Третий?», «Опять беременна?», «О, поздравляю, скоро будет пополнение», «В смысле? Ты снова беременна??» — поинтересовались поклонники у Анны Хилькевич, однако та оставила вопросы без ответа.

Ранее актриса призналась, что на отдыхе в Дубае ее девочки проводят значительную часть времени с няней и даже спят с ней в одной комнате.

Вам может быть интересно:

Папа может: Влад Топалов рассказал, как борется с истериками маленького сына Анна Хилькевич опровергла слухи о кесаревом сечении Хилькевич призналась, что на отдыхе ее дети спят вместе с няней

Тэги:

Анна Хилькевичдетитретий ребенок
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анна Хилькевич намекнула на третью беременность
Интересно?
Поделись с друзьями: