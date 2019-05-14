Хилькевич призналась, что на отдыхе ее дети спят вместе с няней

Анна Хилькевич проводит майские каникулы с семьей в Дубае и с удовольствием делится живописными фотографиями из отпуска на странице в Instagram.

Вместе с родителями в ОАЭ отдыхают и дочери — Арианна и Мария. Однако, как призналась сама актриса, идеальной мамой ее назвать никак нельзя. Значительную часть времени дети проводят с няней и даже спят с ней в одной комнате.

«Пожалуй, я разрушу миф о том, что я идеальная мама))) с нами тут няня, и мало того, девочки ночью спят с ней в комнате. Ох, уж этот отдых с детьми…», — написала Хилькевич у себя в Instagram.

Это признание актрисы по традиции дало повод для дискуссии среди подписчиков в комментариях. Некоторые поклонники считают эту позицию правильной, а другие доказывают с пеной у рта, что не стоило рожать, если нет желания проводить время с детьми.

«Ну и круто! Идеальность мамы не в этом! Если есть такая возможность, то почему бы ей не воспользоваться!», «И правильно! На отдыхе главное, как это не парадоксально, отдыхать», «Я бы не хотела, чтобы мои дети спали с чужой женщиной в комнате», «Зачем рожать детей, если они мешают фотографировать себя любимую?», «Я б не доверила своего ребёнка няне, тем более чтобы спали с ней в комнате», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Анна Хилькевич сфотографировалась с толпой ребят и призналась, что мечтает о пятерых детях.