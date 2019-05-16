Не хочу давать шанс «бледным поганкам»: Барановскую привлекают только самодостаточные мужчины

Телеведущая заверила, что считать ее одинокой не надо, но пока она не нашла человека, которого бы была готова представить общественности в качестве своей второй половины.

37-летняя Юлия Барановская воспитывает троих детей от Андрея Аршавина. После расставания с футболистом в 2013 году она так и не обрела счастья в личной жизни. Зато девушка построила карьеру на телевидении. Сейчас она ведет ряд передач на одном из федеральных каналов, а в соцсетях за ее жизнью следят больше 1, 7 миллиона подписчиков. Телеведущая никогда ни на что не жалуется, а также старается каждую свободную минуту проводить с наследниками.

Примечательно, что за минувшие шесть лет на светских мероприятиях Юлию ни разу не видели в компании мужчины. Не так давно Аршавин развелся с супругой. Тогда появились слухи, что он намерен воссоединиться с экс-возлюбленной, но сама Барановская эту информацию опровергла. Она заверила, что никогда не вернется к футболисту. При этом ее радует, что он вновь начал общаться со своими старшими детьми. На днях на новых снимках девушка предстала со светлыми волосами. Поклонники сразу заговорили, что она влюблена.

В интервью Юлия заверила, что считать ее одинокой не нужно, но пока она не нашла мужчину, которого бы представила общественности в качестве своей второй половины. Телеведущая отметила, что не страдает, а просто выбрала для себя четкую позицию.

«Я достаточно категоричный человек. Я не хочу пробовать, не хочу давать шанс „бледным поганкам“, потому что я знаю, что точно хочу „трюфель“. И меня уже не развести на то, что можно кого-то переделать, воспитать или ещё что-то», — пояснила звезда.

По словам Барановской, у нее есть человек, с которым она может сходить в кино, на свидание и даже провести романтический вечер. Но это не тот человек, которого она хотела бы представить общественности. «И даже если он будет, это не значит, что я тут же выложу пост в Инстаграм и дам интервью всем СМИ», — отметила телеведущая. Она рассказала, что у нее уже была личная жизнь, которую выставляли на показ. Теперь она хочет, чтобы все было по-другому, об этом Юлия поведала изданию People Talk.