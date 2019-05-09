Детская кухня: Юлия Барановская показала, как младший сын готовит пасту

Телеведущая Юлия Барановская вместе с детьми отдыхает в Италии, где прогуливается по старинным улочкам и участвует в мастер-классах по приготовлению еды. Так, знаменитость показала видео в разделе Stories, как ее 7-летний сын Арсений учится готовить знаменитые макароны по-итальянски – пасту. Мальчик ловко справился с пластичным тестом, аккуратно порезав его на кусочки.

«Ну что, ты понял, как делается паста?» – обратилась Юлия Барановская к сыну. На что мальчик утвердительно кивнул головой.

Теледива также показала, как Арсений «играет в футбол» – мальчик во время прогулки забавно имитировал игру, играя воображаемым мячом.

«Когда не нужно носить мяч с собой. Арсений и без него прекрасно справляется», – пошутила Барановская.

«Гены – страшная сила», – заметили пользователи, указав на поразительное сходство мальчика с отцом, футболистом Андреем Аршавиным.

Напомним, ранее Юлия Барановская исполнила зажигательный танец в центре Москвы, вызвав восторг поклонников. Фолловеры отметили пластичность телеведущей и ее чувство юмора.