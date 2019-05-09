НОВОСТИ

Детская кухня: Юлия Барановская показала, как младший сын готовит пасту

Телеведущая проводит мини-отпуск в Италии.

Детская кухня: Юлия Барановская показала, как младший сын готовит пасту
Юлия Барановская. Фото: globallookpress.com

Телеведущая Юлия Барановская вместе с детьми отдыхает в Италии, где прогуливается по старинным улочкам и участвует в мастер-классах по приготовлению еды. Так, знаменитость показала видео в разделе Stories, как ее 7-летний сын Арсений учится готовить знаменитые макароны по-итальянски – пасту. Мальчик ловко справился с пластичным тестом, аккуратно порезав его на кусочки.

«Ну что, ты понял, как делается паста?» – обратилась Юлия Барановская к сыну. На что мальчик утвердительно кивнул головой.

Сын Юлии Барановской приготовил пасту
Фото: скриншот instagram.com/baranovskaya_tv/

Теледива также показала, как Арсений «играет в футбол» – мальчик во время прогулки забавно имитировал игру, играя воображаемым мячом.

«Когда не нужно носить мяч с собой. Арсений и без него прекрасно справляется», – пошутила Барановская.

«Гены – страшная сила», – заметили пользователи, указав на поразительное сходство мальчика с отцом, футболистом Андреем Аршавиным.

Напомним, ранее Юлия Барановская исполнила зажигательный танец в центре Москвы, вызвав восторг поклонников. Фолловеры отметили пластичность телеведущей и ее чувство юмора.

Вам может быть интересно:

Юлия Барановская высказалась о факторах, влияющих на внешний облик женщины «У меня сводит руки и ноги»: Юлия Барановская заявила, что не переносит змей Юлия Барановская без макияжа насладилась отдыхом с детьми в живописном Пуэрто-Рико

Тэги:

сын Юлии Барановской АрсенийСын Юлии Барановской готовитЮлия Барановская
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Детская кухня: Юлия Барановская показала, как младший сын готовит пасту
Интересно?
Поделись с друзьями: