Меган Маркл и принц Гарри могут нарушить королевские традиции, опубликовав новые снимки сына

Принц Гарри и Меган Маркл тщательно оберегали личную жизнь от из-за лишнего внимания общественности. Многих поклонников британской королевской семьи даже обидел тот факт, что о пополнении в семье супруги сообщили не сразу, а лишь через несколько часов после рождения первенца.

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Счастливые родители не стали позировать с малышом прессе на ступеньках роддома, как это делали принцесса Диана и принц Чарльз, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Но они уже поделились снимками маленького Арчи Харрисона Маунтбэттена Виндзора. Некоторые королевские эксперты считают, что теперь младшего правнука Елизаветы II можно будет увидеть нескоро – на его крещении, которое принято проводить спустя два-три месяца после рождения ребенка.

Однако Гарри и Меган могут в очередной раз нарушить традиции короны и показать новые снимки сына гораздо раньше, чем ожидается. Так, на День матери в аккаунте герцога и герцогини Сассекских в Instagram был опубликован еще один кадр с наследником. Как отмечает Express, пара ведет свой блог самостоятельно, поэтому, возможно, к радости фанатов там будут постоянно появляться новые семейные фотографии.

В случае, если принц и его жена все же решат размещать в Сети только официальные фото, случится это в начале лета. Обряд крещения Арчи наверняка проведут до традиционного отпуска королевы в Шотландии.