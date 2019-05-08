НОВОСТИ

В Сети появились первые фото новорожденного сына Меган и Гарри

Фотосъемка была сделана в Виндзорском замке.

В Сети появились первые фото новорожденного сына Меган и Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

В Сети появились долгожданные снимки новорожденного сына Меган Маркл и принца Гарри. Это фотосъемка, пожалуй, может смело претендовать на самую ожидаемую. Герцог и герцогиня Сассекские позировали с малышом в зале Святого Георга в Виндзорском замке.

На принце надет серый костюм, белая рубашка и темно-серый галстук. Счастливый отец гордо держит на руках своего первенца. Рядом с ним стоит немного смущенная Меган: в приталенном платье и на неизменных каблуках. При этом наряд герцогини смотрится на ней не очень удачно — она по-прежнему выглядит беременной.

Ребенок, вопреки ожиданиям некоторых генетиков, родился белым.

Теперь публике остается ждать, когда родители назовут имя наследника.

Напомним, что сын Гарри и Меган  родился в понедельник, 6 мая в 5:26 утра. Его вес составил 3,3 килограмма. По сравнению со всеми детьми Кейт Миддлтон, он оказался самым крохотным.

Вам может быть интересно:

Ювелир дал прогноз, что получит Меган от Гарри по случаю рождения сына Принц Уильям запутался в родственных связях между Кейт Миддлтон и сыном Меган Маркл Меган Маркл и принц Гарри подумывают о втором ребенке

Тэги:

Британская королевская семьяМеган Маркл последние новостипервые снимкипринц Гарри
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети появились первые фото новорожденного сына Меган и Гарри
Интересно?
Поделись с друзьями: