В Сети появились первые фото новорожденного сына Меган и Гарри

В Сети появились долгожданные снимки новорожденного сына Меган Маркл и принца Гарри. Это фотосъемка, пожалуй, может смело претендовать на самую ожидаемую. Герцог и герцогиня Сассекские позировали с малышом в зале Святого Георга в Виндзорском замке.

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На принце надет серый костюм, белая рубашка и темно-серый галстук. Счастливый отец гордо держит на руках своего первенца. Рядом с ним стоит немного смущенная Меган: в приталенном платье и на неизменных каблуках. При этом наряд герцогини смотрится на ней не очень удачно — она по-прежнему выглядит беременной.

Ребенок, вопреки ожиданиям некоторых генетиков, родился белым.

Теперь публике остается ждать, когда родители назовут имя наследника.

Напомним, что сын Гарри и Меган родился в понедельник, 6 мая в 5:26 утра. Его вес составил 3,3 килограмма. По сравнению со всеми детьми Кейт Миддлтон, он оказался самым крохотным.