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Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новое фото новорожденного сына Арчи

Герцогиня Сессекская впервые отмечает День матери, поэтому порадовала поклонников трогательным снимком.

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новое фото новорожденного сына Арчи
Меган Маркл и принц Гарри. фото: globallook.com

6 мая Меган Маркл впервые стала мамой. В одной из клиник Великобритании, куда жену принца Гарри привезли тайно, на свет появился еще один наследник английского престола мальчик Арчи. Хоть ранее герцогиня Сассекская и заявляла, что не будет показывать малыша общественности, спустя два дня после родов она приняла участие в фотосессии с супругом и ребенком. Поклонники сразу принялись разглядывать личико мальчика.

Наследник принца Гарри и Меган, вопреки ожиданиям некоторых генетиков, родился белокожим. Многие сошлись во мнении, что кроха Арчи — копия своей мамы. По желанию родителей, мальчик не получит никакого титула, хотя мог бы именоваться графом Дамбартоном. Долго в Сети обсуждали и имя, которое получил малыш. Пользователи недоумевали, как имя, которое обычно дают домашним питомцам, супруги могли дать своему сыну. Позже выяснилось, что Арчи — сокращение от традиционного шотландского имени Арчибальд, которое означает «подлинный, сильный и смелый».

12 мая во многих станах  мира отмечают День матери. Меган Маркл решила не оставаться в стороне, так как теперь тоже является мамой, поэтому опубликовала в соцсети новое фото своего наследника. В кадре на фоне неба и деревьев принц Гарри демонстрирует маленькие ножки своего наследника. «Отдавая дань уважения всем матерям сегодня — прошлым, настоящим, будущим матерям и тем, кто потерян, но запомнился навсегда. Мы чтим и празднуем каждого из вас», — говорится в комментариях.

Поклонники поздравили молодую маму, а также восхитились трогательным фото. Многим из них хотелось, чтобы видно было и лицо крохи, но даже ножки ребенка их умилили. «Как приятно!!! Прекрасное фото. Посмотрите на ножки Арчи!», «Как ступни и пальцы ног могут быть такими милыми?», «Как трогательно», — прокомментировали пост подписчики.

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Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новое фото новорожденного сына Арчи
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