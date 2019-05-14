Листая семейный альбом: Семенович опубликовала архивное фото с мамой

Анна Семенович редко публикует личные и семейные фотографии на своей странице в соцсети Instagram, однако в честь минувшего Дня матери она решила сделать исключение и поделилась архивным фото со своей мамой, а также показала Татьяну Дмитриевну в молодости.
«Мамулечка, люблю тебя! Ты у нас строгая, но справедливая и, конечно, ты всегда права. Главное, почаще улыбайся и будь счастлива», — трогательно призналась в любви маме Анна Семенович.
Поклонники пришли в восторг от фотографий и отметили, что Татьяна Дмитриевна всегда была красавицей, и теперь понятно, в кого у нее такая дочь.
«Очень красивая мамочка», «Мамочка, просто прелесть, ей идёт улыбка!», «Оказывается у вас наследственное, такие шикарные))», «Да похожи, но Аня, попышнее будет!», «Обожаю такие фотографии. От них так веет теплом и детством», «Вы так похожи на свою маму!!! Респект Вам и спасибо Вашей маме за то, что родили такую замечательную дочь!)», — отметили подписчики в комментариях.
Напомним, ранее своих мам с международным Днем матери, который на западе отметили 12 мая, поздравили певицы Ани Лорак и Юлия Ковальчук.