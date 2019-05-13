Ради праздника Ани Лорак сделала исключение и поделилась фото с подросшей дочерью

12 мая в США, Украине и некоторых западных странах отметили день матери. Присоединиться к празднику решила и Ани Лорак. Несмотря на то, что она довольно редко делится личными и семейными фотографиями, в этот день певица решила сделать исключение.

На своей странице в соцсети Instagram она поздравила с праздником всех детей и их матерей, а также опубликовала совместную фотографию с подросшей дочерью Софией.

«С Днём Матери! Пусть все детки на планете Земля будут любимы и здоровы — это и есть счастье мамочек!» – подписала снимок Ани Лорак.

Большинство подписчиков поздравили певицу с праздником, а также отметили, что София растет настоящей красавицей и копией мамы. Впрочем, нашлись и те, кто напомнил Ани Лорак, что этот праздник в России отмечают 25 ноября.

«Красотки!!! Счастья вам и мира!!!», «Любящая мама, потрясающая певица и просто восхитительная женщина!!!», «Сонечка по-моему вообще ваша копия, красотки!», «Как вы на этой фотографии похожи. Будьте здоровы», – пожелали поклонники в комментариях.

Напомним, что Ани Лорак родила Софию в 2011 году от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Брак пары распался в 2019 году после того, как мужчину заподозрили в измене.