Фото Ковальчук с мамой стало предметом споров

Певица возмутилась, что День матери в России не отмечают так широко, как Хеллоуин.

Юлия Ковальчук редко публикует личные и семейные снимки на своей странице в соцсети Instagram, однако ради международного Дня матери певица решила сделать исключение и опубликовала совместное фото со своей мамой — Светланой Васильевной.

«Я Благодарю Бога за возможность быть дочерью своей мамочки @kovalchuk1234, и быть мамочкой своей доченьки», — трогательно подписала снимок Ковальчук. Многие поклонники отметили, что дочь с мамой очень похожи.

Также артистка возмутилась, что в России День матери не отмечают и не пропагандируют так широко, как, например, Хеллоуин.

«Странно, что Всемирный День Мамы не так культивируется в нашей стране, как, например, странный для меня праздник Хеллоуин», — добавила певица.

После этого некоторые подписчики вступили в спор с артисткой, напоминая, что в России День матери отмечают в ноябре и попросили отмечать западные праздники на западе.

Отметим, что 12 мая День матери отмечали во многих западных странах, в том числе США, Эстонии, Украине и других.

Ранее с этим праздником своих мам поздравили украинская певица Ани Лорак и латиноамериканская Шакира.