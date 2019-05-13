Дарья Мельникова увезла сыновей в долгожданный отпуск

Дарья Мельникова всегда обладала необычным чувством стиля. Она отдавала предпочтение не платьям и рюшам, а костюмам и лаконичным образам. Именно такой ее полюбил возлюбленный. Уже скоро актриса отметит шестую годовщину со дня свадьбы с Артуром Смольяниновым. У влюбленных подрастают сыновья. Старшему Артуру три года, а младшему, чье имя пара хранит в тайне, всего пять месяцев. Пока Дарья не вышла из декретного отпуска и полностью посвящает себя материнству.

Ранее девушка попыталась неделю провести в Грузии, но ее отпуск был омрачен вирусом, который подхватили наследники. В итоге толком отдохнуть она не смогла. А накануне Мельникова огорошила фанатов резкой сменой имиджа. Молодая мама побрилась под ноль. С такой стрижкой она стала похожа на настоящую модель. Поклонники восхитились смелостью артистки. Похоже, что перемены подняли настроение звезде и она снова отправилась за границу.

Утром понедельника Дарья поделилась снимком из Египта. Именно туда она прилетела с детьми. В собственном блоге о материнстве она разместила снимок, на котором запечатлены ее сыновья во время прогулки. Старший катит коляску, в которой сидит его брат. «До 20-го на каникулах», — написала актриса. По всей видимости, справляться с наследниками ей придется самой, так как помощников она с собой не взяла. Приехал ли в жаркую страну вместе с ней глава семьи Смольянинов пока остается неизвестным.

Поклонники пожелали Мельниковой хорошо провести время. Напомним, что ранее в интервью девушка призналась, что мечтает о большой семье. Этого хочет и ее супруг. Артур присутствовал при родах и отметил, что это необыкновенное чудо. «У меня сейчас двое своих детей, которых я буквально сам принимал, у себя дома, пройдя с их мамой весь путь от первой схватки до потуг и рождения», — делился актер.