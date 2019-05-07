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Спустя три года Дарья Мельникова впервые показала лицо сына Артура Смольянинова

Актриса счастлива быть матерью сыновей.

Спустя три года Дарья Мельникова впервые показала лицо сына Артура Смольянинова
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов. фото: instagram.com/melnikovadsh/

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова уже почти семь лет живет в браке с Артуром Смольяниновым. Влюбленные во всем поддерживают друг друга. У них подрастает трехлетний сын Артур. Также актриса в конце прошлого года родила второго ребенка. Имя младшего мальчика супруги все еще не раскрыли. Однако девушка успела съездить в путешествие с наследниками. Правда, не очень удачно. Все трое заболели, подхватив вирус.

Пока Дарья изредка делится снимками своих детей. Младшего сына она предпочитает показывать с таких ракурсов, чтобы его невозможно было разглядеть. До недавнего времени и маленького Артура супруги прятали. Однако наступление весны благоприятно сказалось на настроении актрисы. Накануне она опубликовала фото старшего наследника, не став прятать его лицо.

В кадре Мельникова в джинсовом костюме и очках круглой формы позирует в лифте. Поклонники пришли в восторг от снимка. Они так и не смогли решить, на кого больше похож мальчик.

старший сын Дарьи мельниковой и Смольянинова
Дарья со старшим сыном. фото: instagram.com/melnikovadsh/

Напомним, Артур Смольянинов присутствовал на родах жены. По словам актера, они с Дарьей всегда хотели большую семью. Пока Мельникова не вышла из декретного отпуска. Она наслаждается материнством и дает советы молодым мамам в своем блоге. Стоит отметить, что девушка почти не поправилась за время второй беременности, но очень хочет добиться рельефа. Также она намерена избавиться от растяжек — хирургическим способом.

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Артур СмольяниновДарья Мельниковазвездные дети
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Спустя три года Дарья Мельникова впервые показала лицо сына Артура Смольянинова
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