Стрижка под ноль: Дарья Мельникова кардинально сменила имидж

27-летняя Дарья Мельникова не так давно призналась, что в школе ее подвергали травле. По словам девушки, она комплексовала из-за маленького роста и отсутствия пышных форм. На недостатки ей то и дело указывали одноклассники. Однако актриса позже стала заниматься танцами, которые привели ее в мир кино. Теперь девушка считает небольшой рост даже плюсом в своей профессии, а ее грудь после двух беременностей стала далеко не нулевого размера, поэтому теперь звезде не на что жаловаться.

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Стоит отметить, что Дарья никогда не пытается выглядеть максимально женственно. На светских раутах или красной дорожке она предпочитает появляться в костюмах, а не платьях. В обычной жизни актриса также носить простую и лаконичную одежду. С длинными волосами девушку никто не видел. Она любит подстригаться под каре. Сейчас Мельникова находится в декрете. И похоже, что материнство подтолкнуло ее к преображению.

12 мая артистка опубликовала ролик, на котором запечатлена в съемочной студии. Она сидит на стуле в сапогах и черной майке, с машинкой для стрижки в руках. Дарья берет и состригает свои локоны. Уже на следующем кадре она предстает почти лысой. Актриса облачается в облегающие шорты и легкую рубашку с поясом. Также она примеряет удлиненный пиджак и очки. В такой образе знаменитость гуляет по городу.

«Обнуление», — написала Мельникова.

Поклонники были удивлены такой резкой смене имиджа. Многим понравилось то, как теперь выглядит актриса. Они считают, что этот стиль очень подходит молодой маме. «Офигееееееть!!!!!! Я теперь тоже хочу», — призналась Аглая Тарасова. «Даааашка! Ты крутая!», — заявила коллега девушки Лиза Арзамасова. По словам Дарьи, муж Артур Смольянинов тоже остался доволен ее прической. «Он сказал, твоя лучшая стрижка», — передала слова возлюбленного артистка.