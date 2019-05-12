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Стрижка под ноль: Дарья Мельникова кардинально сменила имидж

Актриса из сериала «Папины дочки» сама состригла локоны.

Стрижка под ноль: Дарья Мельникова кардинально сменила имидж
Дарья Мельникова. фото: instagram.com/melnikovadsh/

27-летняя Дарья Мельникова не так давно призналась, что в школе ее подвергали травле. По словам девушки, она комплексовала из-за маленького роста и отсутствия пышных форм. На недостатки ей то и дело указывали одноклассники. Однако актриса позже стала заниматься танцами, которые привели ее в мир кино. Теперь девушка считает небольшой рост даже плюсом в своей профессии, а ее грудь после двух беременностей стала далеко не нулевого размера, поэтому теперь звезде не на что жаловаться.

Стоит отметить, что Дарья никогда не пытается выглядеть максимально женственно. На светских раутах или красной дорожке она предпочитает появляться в костюмах, а не платьях. В обычной жизни актриса также носить простую и лаконичную одежду. С длинными волосами девушку никто не видел. Она любит подстригаться под каре. Сейчас Мельникова находится в декрете. И похоже, что материнство подтолкнуло ее к преображению.

12 мая артистка опубликовала ролик, на котором запечатлена в съемочной студии. Она сидит на стуле в сапогах и черной майке, с машинкой для стрижки в руках. Дарья берет и состригает свои локоны. Уже на следующем кадре она предстает почти лысой. Актриса облачается в облегающие шорты и легкую рубашку с поясом. Также она примеряет удлиненный пиджак и очки. В такой образе знаменитость  гуляет по городу.

«Обнуление», — написала Мельникова.

Поклонники были удивлены такой резкой смене имиджа. Многим понравилось то, как теперь выглядит актриса. Они считают, что этот стиль очень подходит молодой маме. «Офигееееееть!!!!!! Я теперь тоже хочу», — призналась Аглая Тарасова. «Даааашка! Ты крутая!», — заявила коллега девушки Лиза Арзамасова. По словам Дарьи, муж Артур Смольянинов тоже остался доволен ее прической. «Он сказал, твоя лучшая стрижка», — передала слова возлюбленного артистка.

фото: instagram.com/melnikovadsh/

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Стрижка под ноль: Дарья Мельникова кардинально сменила имидж
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