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«Лицо уже было синее, глаза закатились»: очевидец безуспешно пытался помочь Сергею Доренко

Фуад Гусейнов был первым, кто попытался оказать журналисту помощь на дороге.

«Лицо уже было синее, глаза закатились»: очевидец безуспешно пытался помочь Сергею Доренко
Очевидец рассказал о последних секундах Сергея Доренко. Фото: КП/Александр Мамедов

Скоропостижная смерть Сергея Доренко вызвала большой общественный резонанс. О случившемся высказались многочисленные коллеги и друзья журналиста, свои соболезнования его родным принес Владимир Путин.

Когда в четверг, 9 мая, мотоцикл ведущего вылетел на встречную полосу на Земляном Валу, движение на автомагистрали остановилось. Первым помощь Доренко попытался оказать Фуад Гусейнов, на глазах которого все произошло.

Очевидец рассказал о последних секундах жизни 59-летнего журналиста. По его словам, тогда на трассе было скользко из-за дождя, поэтому было похоже, что водитель мотоцикла не получил серьезных повреждений, а просто не справился с управлением. Когда мужчина приблизился к пострадавшему, картина перед ним предстала иная.

«У него лицо уже было синее. Как бы вены были по всему лицу, глаза стеклянные, закатились. Он пару раз попытался что-то сказать, но не смог выдать ни звука. Его положили на носилки, увезла скорая», – сообщил Фуад Гусейнов в эфире программы с Дмитрием Борисовым «Пусть говорят».

Свидетель трагедии признался: он был уверен, что Доренко будет жить. Прибывшие на место ДТП врачи задрали журналисту майку и быстро подключили к аппаратам. Создавалось впечатление, что и медики были уверены в том же.

«Я думал, что он выживет», – с горечью добавил Гусейнов.

Причиной смерти Сергея Доренко стал разрыв аорты. Проблемы с сердцем у ведущего начались за пару лет до ухода из жизни.

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«Лицо уже было синее, глаза закатились»: очевидец безуспешно пытался помочь Сергею Доренко
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