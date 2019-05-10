Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Сергея Доренко

Вчера, 9 мая, из жизни ушел Сергей Доренко. Новость потрясла всех его коллег, которые высказали поклонникам и семье погибшего в ДТП журналиста слова поддержки.

Свои соболезнования выразил и Президент России Владимир Путин, сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Владимир Путин был давно знаком с Сергеем Доренко. Глава государства «всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», передает «РИА Новости».

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Напомним, Доренко ехал по Садовому кольцу Москвы на мотоцикле, ему резко стало плохо, и он попал в ДТП. Медики не смогли помочь журналисту. Он скончался, не приходя в сознание. Сергею Доренко было всего 59 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О времени будет известно несколько позже.

Добавим, журналист последние пять лет возглавлял радио «Говорит Москва», которое сам и основал. О том, насколько значим для коллектива был главный редактор, сотрудники радиостанции написали в своем telegram-канале.