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Стильный мальчик: Ксения Собчак воссоединилась с сыном после недельной разлуки

Платон все это время отдыхал на испанском курорте со своим отцом.

Стильный мальчик: Ксения Собчак воссоединилась с сыном после недельной разлуки
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Ксения Собчак и Максим Виторган в марте этого года заявили, что уже давно не живут вместе. Они заверили, что продолжат общаться и останутся хорошими родителями для своего сына Платона, которому в этом году исполнится три года. После этого телеведущая перестала скрывать свои отношения с режиссером Константином Богомоловым. На майские праздники они вместе уехали отдыхать в Италию, а вот Виторган в компании сына и тещи провел время в Испании.

Похоже, что Платона привезли к его маме в Венецию. Именно там она проводит выходные. В соцсети 12 мая Собчак опубликовала фото наследника. В кадре малыш позирует в светло-сером костюме с рубашкой и бабочкой. Он стоит на кровати и прикрывает рот рукой.

«Приехал!!! Неделя в разлуке была как год», — написала звезда.

Снимок вызвал восторг у подписчиков Ксении. «Красавец!», — заявил Максим Галкин. «Чудесный», — отметила Алика Смехова. Поклонники же заметили сходство малыша с его дедушкой Анатолием Собчаком. «Чем-то на вашего отца похож Ксения!», «Да, тоже заметила, что на дедушку Анатолия смахивает.. Взгляд особенно», «Маленький мужчина», — прокомментировали пост подписчики.

Как долго Собчак пробудет в отпуске пока неизвестно. Возможно, что еще несколько недель она предпочтет провести за границей с наследником. Виторган тоже не торопиться возвращаться домой. Напомним, что на курорте Марбелья он отдыхал в обществе не только младшего сына, но и старшего от предыдущих отношений с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг — Даниилом, которому 19 лет. На одном из последних снимков Максим запечатлен с солистом Би-2 Левой. Похоже, что актеру совсем некогда скучать.

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Тэги:

звездные детиКсения СобчакМаксим ВиторганПлатон Виторган
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Стильный мальчик: Ксения Собчак воссоединилась с сыном после недельной разлуки
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